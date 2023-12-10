Истребитель Су-35С сочли экстремально опасным

Сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35С получил рекордную дальность благодаря особому размещению топливных баков. Об этом рассказали в «Ростехе».

«Рекордного показателя дальности — более 3500 километров — удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета», — уточнили в госкорпорации.

Там добавили, что решена проблема и с возможным перемещением керосина под влиянием перегрузок. Чтобы этого избежать, используется губкообразный пенополиуретан.

В «Ростехе» обратили внимание, что Су-35С практически по всем характеристикам соответствует истребителям пятого поколения. Запуская двигатели АЛ-41Ф-1С, он способен развивать сверхзвуковую скорость без перехода на режим форсажа.

7 декабря российские летчики продемонстрировали пилотажное мастерство в Абу-Даби. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе и в момент взлета расстояние между воздушными судами составляло всего несколько метров.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.