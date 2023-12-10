В Израиле оценили количество уничтоженных в Газе радикалов

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильские военные уничтожили в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере семь тыс. палестинских радикалов. Об этом сообщает ТАСС.

По минимальной оценке, было уничтожено более семи тысяч террористов, подчеркнул Ханегби. Он подчеркнул, что их может быть и больше, ведь израильская сторона не знает всего, что находится под завалами разрушенных зданий и в туннелях.

До этого Ханегби в интервью 12-му каналу израильского телевидения заявил, что Израиль не получал от США ограничений по поводу сроков проведения военной операции в секторе Газа.

По словам Ханегби, в США понимают, что не могут указать Армии обороны Израиля, сколько времени ей потребуется для достижения целей. Кроме этого, чиновник выразил уверенность в том, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.