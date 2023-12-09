ХАМАС сообщил о неудачной попытке ЦАХАЛ освободить заложника из сектора Газа

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» сообщило, что предотвратило попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободить одного из заложников, удерживаемого в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Атакующие сионистские силы использовали машину скорой помощи, принадлежащую гуманитарному учреждению, чтобы спрятаться за ней и провести эту неудавшуюся операцию», — говорится в сообщении.

До этого ХАМАС заявило, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в Газе, не дала желаемых результатов.

8 декабря военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что обстреляло ракетами израильский Тель-Авив в ответ на удары по населению в секторе Газа. В заявлении группировки утверждается, что они обстреляли ракетами Тель-Авив. Это было сделано в ответ на «сионистскую резню мирного населения».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.