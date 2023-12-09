ВС РФ нанесли удары по местам производства боеприпасов для украинских войск

Российские войска нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом использовав высокоточное оружие. О ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, для уничтожения украинских объектов Вооруженные силы РФ применили оружие большой дальности воздушного базирования. В результате военнослужащие страны поразили места производства боеприпасов, которыми украинские солдаты заряжают реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ольха». Кроме того, эти объекты использовались для создания оперативно-тактических ракет «Гром».

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении.

Утром 9 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 ликвидировали замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Согласно информации ведомства, в ходе выполнения боевой задачи армейская авиация «Западной» группировки войск применила неуправляемые авиационные ракеты C-8.

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