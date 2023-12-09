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ВСУ при контратаке на Купянском направлении потеряли до 100 военнослужащих

Минобороны: ВСУ потеряли до 100 человек при контратаке на Купянском направлении

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Kuba Stezycki/Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Россияне отразили атаки 25-й воздушно-десантной и 57-й мотопехотной бригад в районе Новоселовского и Синьковки. Отмечается, что противник потерял до 100 человек личного состава. Кроме того, российская артиллерия уничтожила два минометных расчета в районе Степовой Новоселовки.

Сегодня уже сообщалось, что российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого российские танкисты нанесли удар по месту скопления техники ВСУ на Купянском направлении, успешно уничтожив заданные цели.

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) обладает достаточным количеством возможностей, из-за чего Вашингтону и Киеву придется согласиться на мирные переговоры.

Ранее российские войска нанесли удар по трем бригадам ВСУ под Красным Лиманом.

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Операция на Украине
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