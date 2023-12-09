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ВСУ обстреляли село в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка, никто не пострадал

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но есть разрушения.

«Частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия», — написал Богомаз.

В данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Александр Богомаз сообщил о пресечении попытки атаки украинских войск беспилотником на территории региона.

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов. В Туле сбитый БПЛА попал в многоквартирный дом, утром появились данные о попытке новой атаки. В ДНР пострадали объекты энергосистемы — часть ее территории обесточена, была нарушена подача отопления. Удар произошел на следующий день после налета дронов-камикадзе на Киев, после которого на Украине обещали отомстить России.

Ранее российский военный поймал огромный украинский дрон с помощью веревки.

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