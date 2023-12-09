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Боец ВСУ заявил о подстерегающих у паспортных столов сотрудниках военкоматов

Пленный боец ВСУ: мужчин на Украине забирают в военкоматы из паспортных столов

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Reuters

Сотрудники военных комиссариатов на Украине забирают в армию мужчин, которые приходят в паспортные столы для оформления или получения удостоверений личности. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Щербатый, передает ТАСС.

По словам сложившего оружие солдата, он сам оказался в подобной ситуации. Мужчина только вышел с новыми документами, как к нему подошли сотрудники военкомата и надели наручники.

«Закинули в микроавтобус как котенка. Забирают всех подряд, не спрашивают даже фамилии. Одного парня сильно избили и держали в подвале», — рассказал Щербатый на видеозаписи, которую в распоряжение агентства предоставило Минобороны РФ.

Также он добавил, что фактически на Украине никто не занимается обучением новобранцев. Как уточнил пленный украинский военный, в учебном центре ему вместе с другими призывниками выдали всего «пару патронов пострелять».

В конце боец ВСУ обратил внимание на нехватку еды и воды для военнослужащих. Как он сказал, солдатам приходится просить или воровать продукты у жителей близлежащих населенных пунктов.

Ранее пленный украинский военный сравнил с тюрьмой военкомат в городе Одессе.

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