Подполковник ВС США высоко оценил возможности российского ВПК

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) обладает достаточным количеством возможностей, из-за чего Вашингтону и Киеву придется согласиться на мирные переговоры. Такое заявление в эфире YouTube-канала Stephen Gardner сделал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что летнее контрнаступление украинских войск завершилось провалом. При этом, по словам эксперта, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать новое наступление также не принесут желаемых результатов.

«Армия РФ стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше [вооружений]. Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров», — подчеркнул Дэвис.

Также он предупредил, что вне зависимости от объемов финансирования Вашингтон не сможет помочь Киеву одержать победу над Москвой. Более того, поддержка Украины со стороны США только продлит боевые действия.

В связи с этим эксперт призвал Белый дом отказаться поставлять вооружения для проведения контрнаступления в 2024 году. Как сказал Дэвис, американскому руководству стоит сосредоточиться на передаче техники исключительно для обороны Украины.

Кроме того, подполковник в отставке указал на необходимость «выбросить из лексикона» фразы о поддержке Киева до победного конца. Он добавил, что рациональное завершения конфликта возможно только при проведении переговоров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке войск страны к наступательным операциям на линии соприкосновения.