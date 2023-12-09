КНДР запустит новые спутники для разведки

Северная Корея запустит на орбиту больше разведывательных спутников, так как этого «требуют существующие реалии». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наши спутники-разведчики (...) станут космическими дозорными и мощными прицелами, предоставляющими в режиме реального времени массу ценной информации о военных действиях враждебных сил против КНДР, а при необходимости выполнят роль проводника, наводящего наш сверхмощный удар», — говорится в публикации.

20 ноября КНДР уведомила Японию, что планирует запустить свой первый военный спутник.

21 ноября в Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником.

22 ноября в Южной Корее сообщили, что спутник КНДР достиг орбиты.

28 ноября спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона.

Ранее КНДР предостерегла от атак на свой спутник-разведчик.