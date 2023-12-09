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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову летательных аппаратов и кораблей Китая

Тайвань зафиксировал приближение 10 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженными силами Тайваня было зафиксировано приближение к острову 10 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за сутки. Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Уточняется, что два летательных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. По информации минобороны Тайваня, это были противолодочный Y-8 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

ВС Тайваня в ответ задействовали авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

До этого Европейский союз призвал Китай воздерживаться от применения силы в отношении Тайваня.

Ранее бывший генсек НАТО назвал цену конфликта на Тайване.

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