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Танкисты ВС РФ поразили место скопления техники ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: танкисты ЗВО ликвидировали технику ВСУ на Купянском направлении

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские танкисты нанесли удар по месту скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, успешно уничтожив заданные цели. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, в соответствующей операции приняли участие экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО). Солдаты обнаружили украинскую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), после чего атаковали позиции ВСУ.

«С закрытых огневых позиций экипажи танков <…> уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортера противника. Огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксировали попадания», — уточняется в сообщении.

Также в министерстве добавили, что у танкистов Вооруженных сил РФ есть возможность работать на линии соприкосновения прямой наводкой или с закрытых огневых позиций. Выбирая последний вариант, солдаты остаются незамеченными украинскими бойцами.

При этом командир одной из российских танковых рот с позывным «Сокол» подчеркнул, что экипажи каждый день уничтожают опорные и наблюдательные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, ВС РФ регулярно наносят удары по украинским складам боеприпасов и технике.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о работе западных СМИ в районе города Купянска.

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Операция на Украине
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