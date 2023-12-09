Жога прокомментировал обвинение в госизмене от СБУ

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога заявил, что считает обвинения СБУ в государственной измене перед Украиной действиями «умственно отсталых». Об этом сообщает РИА Новости.

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет», — заявил Жога.

В СБУ грозят Жоге 12 годами тюремного заключения.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что подозревает героя Донецкой народной республики (ДНР), спикера регионального парламента Артема Жогу в государственной измене и предъявила два обвинения.

Как утверждают в СБУ, главной задачей Жоги на новом посту является «распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента» и участие в распределении «бюджетных» расходов местной администрации РФ на нужды российской армии.

Ранее Жога заявил о готовности стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина в ходе выборов главы государства, запланированных на март 2024 года.