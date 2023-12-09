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В Минобороны сообщили число десантников, ставших Героями РФ с начала спецоперации

Минобороны: с начала спецоперации Героями России стали 55 десантников

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

С начала специальной военной операции на Украине Героями России стали 55 десантников. Об этом РИА Новости сообщило министерство обороны России.

«55 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции», — заявили в Минобороны.

Всего различными государственными наградами с 24 февраля 2022 года были награждены более 42 тыс. военнослужащих воздушно-десантных войск.

В Минобороны отмечают, что бойцы ВДВ с честью выполняют все поставленные задачи в спецоперации.

До этого российские десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили две радиолокационные станции и мобильную станцию связи противника.

Разведывательные дроны десантников обнаружили радиолокационную станцию (РЛС) СТ-68 Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая перемещалась по трассе в тыловом районе противника.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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