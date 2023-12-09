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На Западе заявили о хаосе в ВСУ из-за неопределенности по поводу помощи США

NYT: неопределенность по поводу помощи США ведет к хаосу в планировании ВСУ

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Reuters

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете New York Times (NYT) заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировать свои действия на фронте.

По словам аналитика, украинское командование не может строить планы на месяцы вперед, потому что не знает, какое количество снарядов поступит в их распоряжение.

В публикации отмечается, что США уже начали сокращать пакеты помощи Украине. Так, стоимость закупленных или переданных ВСУ со складов вооружений в конце сентября сократилась до сотен миллионов долларов против $2,8 млрд в начале года.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял журналистам, что в переговорах между администрацией президента США и конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет прогресса.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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