В минобороны Украины заявили о переговорах о поставках иностранных самолетов ВВС

Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил о переговорах по передаче западных самолетов ВВС Украины. Об этом сообщает украинское телевидение.

«Мы уже работаем, есть несколько составляющих. Первое: мы работаем и над инфраструктурой, и над техническим оборудованием, также пилоты тренируются, уже техническая команда готовится. То есть в краткосрочной перспективе мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу, на будущее также делали своего рода заказы для сил обороны будущего. <…> Но это 2027–2030 годы», — заявил Умеров.

Он добавил, что для поставок украинским ВВС обсуждаются не только американские F-16, но и любые другие самолеты.

До этого главу завода на Украине уличили в воровстве при закупке запчастей для тяжелых истребителей Су-27.

По данным спецслужб, руководитель одного из украинских оборонных предприятий с подельниками пытался украсть около $110 тыс., которые выделили на закупку запчастей для самолетов.

Ранее стало известно, почему Киев не получит запрошенное у США вооружение.