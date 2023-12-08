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В США предупредили о «каскадном эффекте» из-за задержки модернизации F-35

Конгрессмен Уиттман: задержки с модернизацией F-35 будут иметь каскадный эффект

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Нина Падалко/РИА Новости

Задержки с модернизацией самолета F-35 будут иметь каскадный эффект. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман, сообщает Defense News.

Он отметил, что разочарован из-за неоднократных задержек с обновлением аппаратного и программного обеспечения истребителя пятого поколения. Уиттман подчеркнул, что затягивание модернизации создает проблемы с планированием обновления борта до версии Block 4.

Накануне стало известно, что Украина просит у США истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны. ВСУ в настоящее время занимаются переучиванием украинских пилотов на многофункциональные истребители F-16. Но этот процесс пока далек от завершения. ВСУ еще не получили ни один истребитель, но Украина уже направила новую просьбу в Пентагон — поставить самолеты другого типа.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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