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Названы возможные сроки следующего контрнаступления Украины

WSJ: у Киева не будет крупных контрнаступлений до 2025 года

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Libkos/AP

Киеву не получится провести следующее крупное контрнаступление на фронте до 2025 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов стран Запада и военных стратегов.

»Украине нужно время на восстановление, возможно, у нее не будет возможности организовать еще одно серьезное контрнаступление до 2025 года», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, чт Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к обороне на фронте, несмотря на то, что украинские власти утверждают обратное.

В частности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что бригады ВСУ готовятся к «новым контрнаступательным и оборонительным операциям».

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у его страны есть план военных действий на 2024 год. Задачи армии на следующий год определены, отметил он, но не стал уточнять, в чем они заключаются.

Ранее в Пентагоне назвали помощь Украине разумной инвестицией.

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