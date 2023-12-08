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ХАМАС заявил, что действия Израиля в секторе Газа не достигли поставленных целей

ХАМАС: операция израильской армии в Газе не достигла своих целей

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС полагает, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в Газе, не дала желаемых результатов. Об этом движение заявило в посте в Telegram-канале, приуроченном к годовщине палестинской интифады (восстания) 1987 года.

«В течение более чем двух месяцев активных действий израильских вооруженных сил в Газе оккупационные войска не смогли достичь намеченных целей из-за сопротивления палестинцев и отрядов сопротивления», — говорится в тексте.

ХАМАС также призвал всех арабов мусульман продолжать движение солидарности с сектором Газа и поддерживать его народ.

«Отвергая агрессию и поддерживая справедливость палестинского дела и право нашего народа на свободу и самоопределение путем создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме», – говорится в сообщении движения.

8 декабря военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что обстреляло ракетами израильский Тель-Авив в ответ на удары по гражданскому населению в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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Война в Израиле
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