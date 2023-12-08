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США потеряли беспилотник в ходе тренировочного полета в Японии

Военный дрон США исчез во время тренировочного полета в Японии

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IAI/YouTube

Беспилотник американских Вооруженных сил был утерян во время тренировочного полета на территории Японии. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны страны.

«Военный дрон США пропал во время тренировок на полигоне», — говорится в статье.

Согласно информации оборонного ведомства, исчезновение трехметрового беспилотника произошло в префектуре Сидзуока на полигоне Хигаси-Фудзи неподалеку от знаменитого вулкана Фудзи.

«Информации о причиненном ущербе в результате инцидента на данный момент нет», — указывается в материале.

Как предположили в японском минобороны, аппарат могло отнести за пределы испытательного полигона из-за сильного ветра.

Незадолго до этого американский беспилотный летательный аппарат провел разведывательный полет над Черным морем и территорией Румынии.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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