Новые пистолеты и автоматы приняты на вооружение российской полицией

В пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС.

В концерне подчеркнули, что постановление правительства Российской Федерации о принятии автоматов и пистолета на вооружение российских полицейских подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников заявил, что концерн планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12.

До этого входящее в состав «Ростеха» обороностроительное предприятие «Высокоточные комплексы» отчиталось о поставке новых вооружений российским войскам. В компании рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации получили новые пистолеты-пулеметы ПП-2000, автоматические гранатометы АГС-30 и ручные гранатометы ГМ-94. Отмечается, что перед отправкой оружия в войска специалисты протестировали его и подкорректировали прицельные системы.

Ранее в России разработали турель, которой можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км.