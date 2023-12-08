Боевое крыло ХАМАС обстреляло Тель-Авив

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что обстреляло ракетами израильский Тель-Авив в ответ на удары по гражданскому населению в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении группировки утверждается, что они обстреляли ракетами Тель-Авив. Это было сделано в ответ на «сионистскую резню мирного населения».

До этого боевое крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» атаковало израильский город Ашкелон.

До этого боевики заявляли, что поразили снарядами «Ясин 105» пять танков и столько же бронетранспортеров армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечалось, что с начала обострения палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ потерял 398 солдат. Подчеркивается, что большинство из них лишились своих жизней в результате сражений на юге Израиля.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостанавливали боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.