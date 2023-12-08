Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о законности вручения повесток в спортзалах

В Закарпатском военкомате заявили о законности вручения повесток в спортзалах

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

На Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Об этом сообщается на странице Закарпатского военного комиссариата на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Работники Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкоматы - прим. ред.) законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки», — указано в заявлении.

В военкомате уточнили, что те призывники, которые осознанно не хотят поступать на военную службу, но при этом посещают спортзалы и развлекательные комплексы, не имеют привилегий по сравнению с военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что вручение повестки вовсе не означает, что гражданина сразу забирают на поле боя. Как указали в военкомате, сперва проверяются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование, и только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение.

При этом в военном комиссариате напомнили, что за уклонение и любое препятствие в выдаче повесток гражданину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами