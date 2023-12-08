На Украине заявили о законности вручения повесток в спортзалах

На Украине вручение призывникам повесток в спортивных залах, развлекательных и других заведениях законно. Об этом сообщается на странице Закарпатского военного комиссариата на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Работники Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкоматы - прим. ред.) законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки», — указано в заявлении.
В военкомате уточнили, что те призывники, которые осознанно не хотят поступать на военную службу, но при этом посещают спортзалы и развлекательные комплексы, не имеют привилегий по сравнению с военнослужащими Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что вручение повестки вовсе не означает, что гражданина сразу забирают на поле боя. Как указали в военкомате, сперва проверяются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование, и только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение.
При этом в военном комиссариате напомнили, что за уклонение и любое препятствие в выдаче повесток гражданину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.