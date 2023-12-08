Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Al Jazeera: израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа

close
100%
Israeli Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по лагерю беженцев в центре сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал AL Jazeera.

Телеканал утверждает, что израильские военные самолеты совершили авианалет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа. Кроме того, по его данным, разрушению военной авиацией подверглись жилые дома в городе Дейр-эль-Балах.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение суток нанесла с воздуха, моря и суши удары по 450 целям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того сообщается, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по ячейке ХАМАС в Хан-Юнисе. Перед этим катарский телеканал Al Jazeera также информировал, что израильские истребители ударили по нескольким районам этого города.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами