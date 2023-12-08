Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по лагерю беженцев в центре сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал AL Jazeera.

Телеканал утверждает, что израильские военные самолеты совершили авианалет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа. Кроме того, по его данным, разрушению военной авиацией подверглись жилые дома в городе Дейр-эль-Балах.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение суток нанесла с воздуха, моря и суши удары по 450 целям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того сообщается, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по ячейке ХАМАС в Хан-Юнисе. Перед этим катарский телеканал Al Jazeera также информировал, что израильские истребители ударили по нескольким районам этого города.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.