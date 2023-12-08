Израильская армия нанесла удары по боевикам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение суток нанесла с воздуха, моря и суши удары по 450 целям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об это сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«За минувшие сутки с воздуха, моря и суши было атаковано более 450 объектов», — указано в пресс-релизе.

Кроме того сообщается, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по ячейке ХАМАС в Хан-Юнисе. Ранее катарский телеканал Al Jazeera также информировал, что израильские истребители ударили по нескольким районам этого города.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, трое радикалов были атакованы дистанционно пилотируемым самолетом. Двух из них удалось ликвидировать, третий же раскрыл местонахождение других боевиков, которые прятались в военном здании, где готовились обстрелять ракетами израильские силы. Все обнаруженные боевики были уничтожены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.