Воздушную тревогу объявили на Украине

Воздушную тревогу, объявленную ранее в Киеве и девяти регионах Украины, также объявили в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

Сирены зазвучали в 07:32 (мск) в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Затем, в течение чуть более 20 минут, воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще в четырех регионах страны.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.