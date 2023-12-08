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Израиль обвинили в ударе по больнице в центре Газы

Al Mayadeen: Израиль обстрелял больницу «Мучеников Аль-Аксы» в центре Газы

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Авиация Израиля нанесла массированный удар по больнице «Мучеников Аль-Аксы» в центре Газы. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Больница расположена в городе Дейр-эль-Балах.

Сообщается, что стрельбу по больнице, помимо авиации, ведут снайперы. Врачи пытаются эвакуировать раненых из больницы.

До этого эвакуированный врач заявил, что в секторе Газа не осталось работающих больниц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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