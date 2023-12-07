На Украине сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрыв раздался в городе Миргород, расположенном в Полтавской области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «5» в Telegram-канале.

«Взрыв в Миргороде», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Утром 7 декабря руководитель администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе получил повреждения объект портовой инфраструктуры. Речь идет о морской гавани, которая находится на реке Дунай.

В ночь на четверг стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины.

4 декабря глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщал о повреждении инфраструктурного здания и ЛЭП.

По его словам, повреждения были зафиксированы ночью 4 декабря в Баштанском районе области. Пострадало инфраструктурное здание и линия электропередачи (ЛЭП).

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.