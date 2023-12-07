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Азербайджан и Армения освободили военных двух стран

Баку объявил об освобождении 32 военных Армении в обмен на двух азербайджанских

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Depositphotos

Армения и Азербайджан освободили военнопленных каждой из республик. Речь идет о 32 армянских военнослужащих, а также о двух военных азербайджанских вооруженных сил, передает РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении.

Как говорится в сообщении, Баку и Ереван «еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности» двух республик. В результате переговоров между администрацией азербайджанского президента и аппаратом армянского премьера «была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия» между двумя государствами.

«Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих», — сказано в заявлении.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна своими действиями в Нагорном Карабахе показала, как можно установить мир с помощью военной силы.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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