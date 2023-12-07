На полигоне Дубровичи в Рязанской области произошел взрыв

На полигоне Дубровичи в Рязанской области в ходе занятий по огневой подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Рязанской области.

Согласно сообщению, ведомство контролирует установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне.

«По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства. На место происшествия выезжал заместитель прокурора области Банникова Е.Р.», — сообщили в прокуратуре.

5 декабря сообщалось, что в Екатеринбурге произошла серия взрывов. Как писало издание E1.RU, к зданию на улице Чемпионов подъехали реанимобили и пожарная техника, а жителей дома №3 эвакуируют. Причины и обстоятельства взрыва не уточняются. О пострадавших пока также неизвестно.

До этого в Москве на Ленинском проспекте взорвался кузов мусоровоза.

Ранее в Петербурге взорвался отопительный котел.