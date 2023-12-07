Путин в Кремле вручит героям России медали «Золотая звезда»

Российский президент Владимир Путин 8 декабря — накануне Дня Героев Отечества — вручит в Кремле героям России медали «Золотая звезда», говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«На торжественное мероприятие в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами мужества», — сообщает пресс-служба российского лидера.

Ранее Путин лично наградил звездами героев экипаж танка «Алеша» во время празднования в Курске 80-летия победы в Курской битве.

В начале ноября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу вручил награды трем Героям России, которые смогли в ходе СВО уничтожить 32 танка. Генерал армии вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда», а также именное оружие.

Ранее Путин рассказал о росте российского ВВП.