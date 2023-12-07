Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы слышны в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Более подробная информация не приводится.

В настоящее время, как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины действует воздушная тревога. Первые сирены зазвучали в Киеве в 13:41 (мск), в течение трех минут воздушная тревога распространилась по всей стране.

Утром 7 декабря руководитель администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе получил повреждения объект портовой инфраструктуры. Речь идет о морской гавани, которая находится на реке Дунай.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.