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ХАМАС заявил, что атаковал командный пункт армии Израиля на окраине Газы

ХАМАС заявил о ракетной атаке по командному пункту армии Израиля на окраине Газы

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

В палестинской группировке ХАМАС заявили, что они нанесли ракетный удар по командному пункту Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на окраине города Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом ХАМАС, передает ТАСС.

«Бригады Иззэддина аль-Кассама» обстреляли командный пункт противника из ракетного комплекса малой дальности», — говорится в сообщении.

Цель атаки боевиков, отмечает агентство, находилась на подъезде к Газе с юга.

7 декабря в ЦАХАЛ сообщили, что боевики ХАМАС обстреляли город Беэр-Шева на юге Израиля. В ведомстве отметили, что ракеты были выпущены из лагеря для эвакуированных мирных жителей Газы в Рафахе.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «вопросом времени» поимку лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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