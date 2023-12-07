В Израиле сообщили об атаке на объекты «Хезболлы» в Ливане

Артиллерия и авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram--канале.

«Истребители ВВС Израиля недавно атаковали ряд объектов террористической организации «Хезболла» на территории Ливана», – сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что среди объектов, подвергшихся атаке, были пусковые позиции и военные здания.

Кроме того, ЦАХАЛ зафиксировал ряд пусков с территории Ливана в сторону территории Израиля. В ответ был нанесен удар по источникам огня.

До этого в ЦАХАЛ сообщили, что палестинское радикальное движение ХАМАС ведет ракетные обстрелы по израильским гражданам в городе Беэр-Шева на юге Израиля.

5 декабря военно-воздушными силами Израиля были нанесены удары по находящейся на территории Ливана шиитской группировке «Хезболла».

Позже беспилотники израильских ВВС предприняли атаку южных районов Ливана после обстрела с территории страны еврейских поселений.

Ранее Биньямин Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана.