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Российский главнокомандующий обвинил США в противодействии России в Арктике

Главком ВМФ Евменов: США намерены противодействовать РФ в Арктике всеми силами

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Пресс-служба ААНИИ

США намерены противодействовать деятельности России в Арктике всеми способами. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», передает РИА Новости.

Военный рассказал, что в течение последних нескольких лет практически все страны арктического региона, а также ряд внерегиональных государств обновили свои доктринальные документы, определяющие приоритетные направления реализации национальных интересов в Арктике.

Ряд из них, в частности США, как утверждает Евменов, рассматривают работу России в регионе как основной вызов своим интересам и призывают сдерживать развитие влияния российского государства всеми возможными способами — от санкционного давления до военно-силовых инструментов.

Адмирал подчеркнул, что сейчас военно-политическую обстановку в Арктике можно описать усилением отрицательных тенденций в сфере региональной безопасности, связанных вступлением в НАТО новых стран и агрессивной политики коллективного Запада в отношении Российской Федерации.

В частности, добавил Евменов, регистрируется рост иностранного военного присутствия в регионе и усиление конкуренции между странами за выход к ресурсам и коммуникациям Северного Ледовитого океана.

В начале ноября помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что США хотят прекратить существование российского проекта «Арктик СПГ 2». По его словам, американские власти делают это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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