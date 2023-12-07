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Десантники «Ланцетами» уничтожили две РЛС и станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра

ВДВ уничтожили при помощи «Ланцетов» две РЛС и мобильную станцию связи ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российские десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили две радиолокационные станции и мобильную станцию связи противника. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Разведывательные дроны десантников обнаружили радиолокационную станцию (РЛС) СТ-68 Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая перемещалась по трассе в тыловом районе противника. Для ее уничтожения было принято решение о применении барражирующего боеприпаса «Ланцета». Беспилотник прямым попаданием вывел из строя украинскую РЛС.

Затем разведка выявила находившуюся на боевой позиции РЛС П-18 и мобильную станцию связи противника, которые также были выведены из строя ударом «Ланцета».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что созданный в России беспилотник-камикадзе «Ланцет» изготовлен из композитных материалов и поэтому мало заметен для радиолокационных станций.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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