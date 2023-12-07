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Украина попросила у США системы ПРО THAAD, самолеты F-18 и вертолеты Apache

Reuters: Украина запросила у США системы ПРО THAAD, F-18 и вертолеты Apache

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Bazuki Muhammad/Reuters

Министерство обороны Украины попросило США предоставить Киеву перечень новых вооружений, в том числе системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, передает агентство Reuters, ссылаясь на документы.

По информации агентства, список запрашиваемых украинской стороной вооружений был передан Соединенным Штатам представителями минобороны Украины на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине 6 декабря не прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.

Законопроект предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

Накануне президент США Джо Байден также призвал конгресс Соединенных Штатов одобрить пакет помощи Украине до начала рождественских каникул.

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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