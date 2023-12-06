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МО РФ показало видео сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С

Минобороны опубликовало видео сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С

Министерство обороны России опубликовало кадры полета самолета президента Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в сопровождении четырех истребителей СУ-35С.

На видео показан президентский самолет ИЛ-96 в сопровождении истребителей, летящих по два с каждой стороны. Истребители несут ракеты Р-73 и Р-77 класса «воздух-воздух».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что истребители сопровождали борт президента на протяжении всего полета в Абу-Даби.

6 декабря Путин прилетел в Абу-Даби для переговоров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Зайдом аль Нахайяном. На переговорах президент ОАЭ отметил личную роль Путина в укреплении двусторонних отношений. В этот же день российский лидер посетит Саудовскую Аравию.

Ранее президент ОАЭ сообщил Путину о росте инвестиций в экономику России.

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