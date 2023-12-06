ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России смогли отразить пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что ВС РФ на Купянском направлении смогли уничтожить до 140 военнослужащих ВСУ, а также три бронированные машины, два автомобиля, гаубицу М119 американского производства.

Ранее сообщалось, что Украина будет усиливать строительство оборонительных рубежей ВСУ в Харьковской области, но при этом сталкивается с трудностями. Глава Харьковской военной обладминистрации пояснил, что первые линии оборонительных сооружений возводятся в нескольких километрах от позиций российской армии, и сравнил их со спецоперацией.

30 ноября командный пункт обороны Купянска посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что желает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) «быть крепкими и не терять инициативы».

2 декабря Минобороны России сообщило об улучшении позиции армии РФ на Купянском направлении.

Ранее украинская армия потеряла первый танк Leopard 1A5, только что переданный Германией.