Российские средства ПВО за сутки уничтожили 76 украинских беспилотников, восемь ракет HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны РФ.

Летательные аппараты были уничтожены в районах населенных пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное в Запорожской области; Саги, Раденск — в Херсонской области; Владимировка, Кирилловка — в Донецкой Народной Республике (ДНР); Белогоровка и Шипиловка — в Луганской Народной Республике.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено: 549 самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, добавили в МО РФ.

Минобороны также сообщило, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. После выполнения взлета вертолеты на предельно малой высоте вошли в зону применения авиационных средств поражения. Затем штурманы Ми-28Н навели на обнаруженные цели оружие и машины с кабрирования выполнили пуск ракет. После этого вертолеты, осуществив противоракетный маневр, легли на обратный курс.

Ранее экс-разведчик США рассказал, чем закончится СВО.