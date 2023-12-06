Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО сбили 76 украинских беспилотников за сутки

МО РФ: средства ПВО сбили 76 украинских БПЛА и восемь ракет HIMARS за сутки

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 76 украинских беспилотников, восемь ракет HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM. Об этом сообщили в telegram-канале Министерства обороны РФ.

Летательные аппараты были уничтожены в районах населенных пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное в Запорожской области; Саги, Раденск — в Херсонской области; Владимировка, Кирилловка — в Донецкой Народной Республике (ДНР); Белогоровка и Шипиловка — в Луганской Народной Республике.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено: 549 самолетов, 257 вертолетов, 9541 беспилотный летательный аппарат, добавили в МО РФ.

Минобороны также сообщило, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. После выполнения взлета вертолеты на предельно малой высоте вошли в зону применения авиационных средств поражения. Затем штурманы Ми-28Н навели на обнаруженные цели оружие и машины с кабрирования выполнили пуск ракет. После этого вертолеты, осуществив противоракетный маневр, легли на обратный курс.

Ранее экс-разведчик США рассказал, чем закончится СВО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами