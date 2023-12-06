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Отсрочку от призыва для IT-специалистов могут расширить

В Минцифры прорабатывают вопрос расширения категорий IT-специалистов с отсрочкой

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Минцифры прорабатывают вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться отсрочка от призыва на срочную службу в российской армии. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках правительственного часа в Госдуме, передает РИА Новости.

В настоящее время IT-специалисты обязаны иметь высшее образование, чтобы получить отсрочку, напомнил он.

«Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы», — подчеркнул Чернышенко.

До этого в Госдуме призвали ввести медосмотры военнообязанных с 14 лет.

В октябре Минцифры РФ попросило Министерство обороны и Главную военную прокуратуру провести проверку из-за отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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