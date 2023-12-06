Конфликт на Украине закончится взятием российской армией Одессы для обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Таким мнением поделился офицер морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«Я не верю, что Россия сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или черноморское побережье и не отрезав Украину, потому что Киев с коллективным Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю», — сказал он.

Экс-разведчик также добавил, что после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россия будет стремиться к полному политическому краху Киева. В настоящее время проходит завершающий этап военного конфликта, заключил Риттер.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тяжелом положении Украины. В Кремле считают, что украинский конфликт может войти в повестку онлайн-саммита G7 из-за трудностей с продолжением выделения финансов для Киева. Совещание в формате видеосвязи должно состояться вечером 6 декабря. Главными темами обсуждения будут не только Украина, но и палестино-израильский конфликт.

Ранее Минобороны сообщило о новых успехах российских войск в зоне СВО.