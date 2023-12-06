Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил об обстреле ВСУ Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области

close
100%
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины 6 декабря обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.

По его словам, в результате обстрелов из людей никто не пострадал. При этом осколками снаряда поврежден один частный жилой дом, у него пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.

Накануне Гладков заявлял, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, которая сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины. Один из обломков повредил легковой автомобиль в поселке Репном.

Также губернатор информировал, что в течение всего 4 декабря украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области 66 различных боеприпасов и сбросили несколько самодельных взрывчаток с беспилотных летательных аппаратов. В ходе этих атак никто не пострадал, однако в одном из хуторов произошел обрыв линии электропередачи.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий