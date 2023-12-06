Гладков сообщил об обстреле ВСУ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины 6 декабря обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.

По его словам, в результате обстрелов из людей никто не пострадал. При этом осколками снаряда поврежден один частный жилой дом, у него пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.

Накануне Гладков заявлял, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, которая сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины. Один из обломков повредил легковой автомобиль в поселке Репном.

Также губернатор информировал, что в течение всего 4 декабря украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области 66 различных боеприпасов и сбросили несколько самодельных взрывчаток с беспилотных летательных аппаратов. В ходе этих атак никто не пострадал, однако в одном из хуторов произошел обрыв линии электропередачи.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.