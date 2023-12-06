Американский сенатор заявил, что опасается передачи Киева под контроль России

Сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) заявил, что в конгрессе США спорят о принадлежности Киева Украине или России. Об этом сообщает издание Defence One.

«Сейчас мы принимаем решение о том, является ли Киев российским или украинским городом», — возмутился Мерфи.

Сенатор обвиняет своих коллег в конгрессе от республиканской партии в недостаточно серьезном отношении к ситуации на фронте на Украине. По словам Мерфи, их совершенно не беспокоит, будет ли Украина существовать через год или перейдет под контроль России.

До этого сенатор конгресса США Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) заявил, что Соединенные Штаты очень скоро бросят Украину на произвол судьбы из-за политических игр республиканцев.

По мнению Мерфи, отказ от спонсирования Украины якобы может привести к вооруженному конфликту в Европе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.