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Эксперт назвал российский аналог американских ракет Tomahawk

Эксперт Кнутов назвал ракеты «Калибр» российским аналогом американских Tomahawk

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Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Аналогом американских ракет Tomahawk варианта Maritime Strike можно назвать российские ракеты «Калибр». Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, отечественные ракеты можно применять как по наземным, так и по надводным целям. Американский боеприпас на это тоже способен. Tomahawk не использовался в действии, им пока только планируют вооружать подводные лодки Военно-морских сил США.

Также Кнутов рассказал, что у России есть оружие, аналогов которому в мире нет. В частности, это гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Похожее оружие есть у Китая, но оно никогда не применялось, поэтому говорить об эффективности невозможно. И в США заявляли, что создали новую крылатую ракеты, но доподлинно неизвестно, является ли она гиперзвуковой.

В ноябре Кнутов сообщал, что аналогов российского беспилотника С-70Б «Охотник» в мире нет. По словам эксперта, в основе БПЛА лежит схема «летающее крыло», благодаря которой можно взаимодействовать c самолетом Су-57.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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