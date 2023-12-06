Российские военные уничтожили транспорт ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки «Центр» российских войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации украинский транспорт, на котором перевозили личный состав и боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что артиллерийским расчетам гаубиц Д-30 стало известно о готовящейся ротации ВСУ от разведчиков. Удар по украинской технике был нанесен практически моментально — в течение трех минут от момента получения координат.

Информации о численных потерях ВСУ не приводится.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 55 солдат.

Ранее ВСУ начали применять западные танки Leopard для удержания своей линии обороны.