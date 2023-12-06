Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили транспорт ВСУ в зоне СВО

Российская артиллерия поразила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллеристы мотострелкового соединения группировки «Центр» российских войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации украинский транспорт, на котором перевозили личный состав и боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что артиллерийским расчетам гаубиц Д-30 стало известно о готовящейся ротации ВСУ от разведчиков. Удар по украинской технике был нанесен практически моментально — в течение трех минут от момента получения координат.

Информации о численных потерях ВСУ не приводится.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, противник потерял за сутки до 55 солдат.

Ранее ВСУ начали применять западные танки Leopard для удержания своей линии обороны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий