Мишустин рассказал об успехах в производстве бронетанкового вооружения в России

Производство бронетанкового вооружения в России в 2023 году выросло втрое, а беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — вдвое. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

По его словам, за 11 месяцев в стране значительно выросло количество выпускаемых изделий по отношению к показателям годом ранее.

«По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост, <...> а по автомобилям — почти втрое», — добавил он.

До этого стало известно, что российские разработчики модернизировали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь», благодаря чему была повышена точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам.

Специалисты внедрили в «Панцирь» определенные доработки. При этом последние позволили повысить эффективность комплекса, в том числе при поражении «сложных» снарядов и дронов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.