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Названы наиболее угрожающие ОДКБ системы вооружений

Военный эксперт Кнутов: опасность для ОДКБ может представлять тактическое оружие

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Нина Падалко/РИА Новости

Угрозу Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может представлять тактическое оружие. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Угрозу могут представлять авиация, дальнобойные артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, ракеты. То есть, все, что может достигать каких-то жизненно важных объектов», — рассказал он.

В качестве примера Кнутов привел Финляндию, на территории которой могут быть размещены различные системы вооружения НАТО.

Он подчеркнул, что со стороны альянса не было оговорено точное количество военных баз, а также возможность размещения ядерного оружия на территории этой страны.

Недавно президент России Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Лидеры двух стран обсудили взаимодействия между государствами, а также договоренности, к которым президенты пришли во время недавнего саммита ОДКБ.

Ранее ОДКБ заявила, что считает неприемлемым размещение систем вооружения у границ стран-членов организации.

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