Украинский военкор случайно раскрыл, что Азербайджан производит снаряды для ВСУ

Изготовлением 122-миллиметровых снарядов для нужд ВСУ занимается, в том числе, Азербайджан. Информацию об этом случайно раскрыл украинский военкор Роман Бочкала, сообщает RTVI.

RTVI обратил внимание на публикацию украинского военкора с фотоотчетом о своей поездке на производство боеприпасов в неназванную зарубежную страну.

«На одной из фотографий из цеха, где Бочкала держит флаг, на двух колоннах слева и справа от него размещены информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium. На странице партнеров компании значится «Укроборонпром»», — говорится в публикации.

5 декабря сообщалось, что Южная Корея поставила Украине больше боеприпасов, чем страны ЕС вместе взятые.

В тот же день стало известно, что производство артснарядов для Украины начинает Финляндия.

Ранее ситуацию с поставкой боеприпасов Украине оценили в Литве.