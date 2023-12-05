Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Бельгия передаст Украине истребители F-16

Минобороны Украины: Бельгия планирует передать истребители F-16 в 2025 году

close
100%
Allied Joint/Global Look Press

Бельгия намерена передать Украине истребители пятого поколения F-16 в 2025 году. Об этом рассказал украинский министр обороны Рустем Умеров, фрагмент из заявления которого опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

До этого министр провел встречу с бельгийским коллегой Людивиной Дедондерой. Одной из основных тем переговоров стали поставки упомянутых самолетов в зону конфликта.

Кроме того, главы военных ведомств обсудили подготовку пилотов для управления истребителями F-16. При этом Умеров подчеркнул, что украинские власти высоко ценят «непоколебимую поддержку» со стороны Брюсселя и его «всестороннее участие» в укреплении обороноспособности государства.

«По словам министра обороны Украины, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16. Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году», — говорится в заявлении.

Согласно данным ведомства, к текущему моменту Брюссель выделил на помощь Киеву более €320 млн.

Ранее в США признали, что истребители F-16 не дадут Украине превосходства в воздухе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий