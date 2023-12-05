Стало известно, когда Бельгия передаст Украине истребители F-16

Бельгия намерена передать Украине истребители пятого поколения F-16 в 2025 году. Об этом рассказал украинский министр обороны Рустем Умеров, фрагмент из заявления которого опубликован в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

До этого министр провел встречу с бельгийским коллегой Людивиной Дедондерой. Одной из основных тем переговоров стали поставки упомянутых самолетов в зону конфликта.

Кроме того, главы военных ведомств обсудили подготовку пилотов для управления истребителями F-16. При этом Умеров подчеркнул, что украинские власти высоко ценят «непоколебимую поддержку» со стороны Брюсселя и его «всестороннее участие» в укреплении обороноспособности государства.

«По словам министра обороны Украины, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16. Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году», — говорится в заявлении.

Согласно данным ведомства, к текущему моменту Брюссель выделил на помощь Киеву более €320 млн.

Ранее в США признали, что истребители F-16 не дадут Украине превосходства в воздухе.