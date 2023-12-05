Рогов рассказал о расправах над желающими сдаться в плен военнослужащими ВСУ

В ВСУ распространена практика расправы над военнослужащими, желающими сдаться в плен российским войскам. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сообщает РИА Новости.

«Расправа над несогласными сослуживцами стала привычной и постоянной практикой в рядах ВСУ. Там грозят уничтожением только за мысль сдаться или перейти на мирную сторону. У военнослужащих ВСУ формируют животный страх», — сказал Рогов.

По словам Рогова, выделенная гуманитарная частота 149.200 «Волга» помогает украинским военнослужащим сдаться в плен и сохранить свои жизни. Сложившие оружие бойцы ВСУ обеспечиваются в российском плену питанием и медицинским обслуживанием, им разрешают связаться с родственниками.

5 декабря российский военный заявил, что ВСУ нанесли артудар по своим военнослужащим.

До того Рогов рассказал о том, что в Киеве мужчину без ноги сочли годным к военной службе

Ранее Украина и Россия заявили о продолжении контактов по обмену пленными.